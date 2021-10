Olivia Rodrigo, el icono de la generación Z que está obligada a compartir las ganancias de su disco

Si no sabes quién es Olivia Rodrigo , ya estás tardando en ponerte al día con una de las megaestrellas de la música que más está dando que hablar en los últimos tiempos. Una chica Disney, vieja conocida de los fans de la factoría en producciones como High School Musical, que con apenas 18 años ha dado su salto a terrenos musicales con relativo éxito. Le queda todavía mucho que demostrar a sus audiencias, vastas y planetarias, pero ya apunta a que será una de las grandes divas del pop en los próximos años.

Hace escasos días se conocía una primicia en torno a la acreditación de ‘Good 4 U’, una de las canciones más importantes de Sour; concretamente, dos nombres que habían surgido al revisar el libreto del disco: Hayley Williams y Josh Farro, letristas principales del grupo Paramore. Los créditos aparecieron en la ASCAP (The American Society of Composers, Authors and Publishers), una de las mayores asociaciones de derechos de los Estados Unidos. La información la publicó Warner Chapell Music, por lo que puede inferirse que ha existido alguna clase de reclamación sobre la autoría de dicho tema.