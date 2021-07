Seguramente, Dove Cameron te suene mucho y hayas observado cómo su nombre aparece cada vez con más fuerza en redes sociales, y eso es porque esta actriz y cantante estadounidense viene siendo tendencia en las últimas semanas como icono queer que no entiende de categorías y clasificaciones.

No nos extraña que la gente flipe con Dove, una actriz que con casi cuarenta millones de seguidores en Instagram tiene enamorado a medio mundo con su valentía y su defensa de los derechos LGTBIQ+ .

En el ecosistema de Disney Channel, Dove es una de esas ‘princesas’ (nótese la ironía, en realidad es una auténtica guerrera). Ha participado en multitud de proyectos de la major desde su fichaje, en 2012. Además, también es cantante , y a su vida no le han faltado momentos muy duros que la han obligado a reinventarse.

Por desgracia, el suicidio de su padre cuando solo tenía 15 años le cambió de tal forma que decidió utilizar el nombre con el que él la llamaba para empezar su carrera artística. Con una valentía impresionante, le escribió una carta, que corrió como la pólvora en redes sociales. No es la única tragedia importante que ha rozado su vida. En 2016, una de sus mejores amigas, Cristina Grimmie, fue asesinada por un fan .

“Nunca me confundí acerca de quién era. Sí lo sentí como algo de lo que nunca podría hablar, y que no me aceptarían. La industria ha cambiado mucho en términos de espacio para las personas con identidades distintas”.