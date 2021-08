En lo que quizá han estado unidos todos los espectadores ha sido en la sorpresa que se han llevado al descubrir cómo conoció Omar a El Fary, al que considera su gran ídolo, y se han enterado gracias a una anécdota que ha contado el cantante de 'Solo' . "Yo conozco al Fary, no mucho, pero sí. Yo era pequeño en aquel entonces y estaba con mi tío Juanjo en la rotonda de Valdebernardo vendiendo melones y se me arrimó el Fary a comprar uno".

"Era un tío bajito, pero tenía una presencia física imponente. Iba con su oro" , ha recordado Omar, que también ha confesado que, en ese momento, no tenía ni idea de quién era el intérprete de éxitos como 'Torito Bravo' o 'Apatrullando la ciudad'. "Mi tío me dijo: 'Regálale un melón a este hombre, que este es El Fary'".

Todos los presentes en plató alucinaron con la forma en la que conoció al artista, pero se quedaron aún más sorprendidos al saber que El Fary le hizo un regalo al pequeño Omar: "Me dijo: 'Hey, muchacho, toma un dinero para que te compres algo'. Y me dio 50 euros. Que en aquel entonces era un dinero". Pero el cantante de 'Alocao' no recuerda bien qué hizo con ese dinero. Esta no ha sido el único comentario de Omar que ha llamado la atención en las redes. ¡Te lo contamos todo en Yasss!