El cantante ha dado una entrevista en El Mundo en la que ha afirmado que el dueño de Amazon es fan de su tema 'La rubia' y que, por eso, le ha hecho esta propuesta

El ganador de 'Supervivientes 2019' ha soltado la bomba sin aclarar si se trata de una fabulación, ya que el entrevistador le ha pedido que tire de "realismo mágico"

También ha hablado sobre el estreno inminente de sus memorias, de su documental y de la labor solidaria que lleva a cabo en su barrio

Omar Montes suele dejar a todo el mundo alucinado cada vez que hace unas nuevas declaraciones. La última vez que se convirtió en trending topic en Twitter fue cuando comparó en un programa de televisión a El Fary con Daddy Yankee y Don Omar, además de revelar cómo lo conoció y que para él el cantante de 'Torito bravo' era como su padre. Ahora, ha vuelto a sorprender a sus fans con unas declaraciones sorprendentes: el artista afirma que Jeff Bezos, el dueño de Amazon le ha invitado a su próximo viaje espacial y que él ha aceptado porque quiere "ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque".

El cantante de 'Solo' ha hecho esta confesión en una entrevista en el diario El Mundo, cuando el periodista le ha pedido "una exclusiva mundial con su poquito de realismo mágico". Ha sido entonces cuando el ganador de 'Supervivientes 2019' se ha lanzado a contar esta anécdota, sin aclarar cuánto hay de verdad en ella, ya que el realismo mágico es un movimiento literario que se caracteriza por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

¿Lo veremos junto a Bezos en una nave espacial?

En este sentido, la anécdota de Omar no decepciona: "Jeff Bezos, el dueño de Amazon, quiere que sea uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial. Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción 'La rubia', me lo propuso y acepté". Pero, según su relato, no se ha quedado solo en una invitación, sino que ya estaría en marcha su preparación para ir al espacio: "Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de  OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

El de Pan Bendito también ha confesado que tiene sus dudas, pero que le puede el deseo de hacer historia: "No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película 'Interestelar' y los agujeros de gusano me imponen muchísimo. Pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque, así que vamos pa' encima".

Tiene listas sus memorias

En la entrevista, Omar también habla sobre su libro de memorias, 'Mi vida mártir', que verá la luz este otoño, al igual que su documental, 'El Principito es Omar Montes', que estará disponible en Amazon Prime Video. El artista explica que ha escrito su autobiografía "para que la gente conozca al Omar Israel Montes que no sale en Instagram, el que escuchaba disparos de pequeño y ahora está en lo más alto".

Promete un "descenso a los infiernos" con la lectura de su libro, ya que en su infancia y adolescencia "hubo bullying, hubo racismo, hubo fechorías, hubo mis formas poco bonitas de ganarme la vida...". Algo sobre lo que ya habló en su canal de mtmad, 'La vida mártir', cuando relató que su juventud había estado protagonizada por el acoso escolar y la discriminación, pero que consiguió salir de ahí gracias a la música, al boxeo y al apoyo de su familia, como sus abuelos, a los que adora.

Volcado en su barrio

Omar también ha confesado en la entrevista que su último capricho ha sido comprarse un Rolex valorado en 360.000 dólares: "Si puedo retirar a mi madre de fregar escaleras, ¿por qué no puedo tener un Rolex? Y lo compro porque me lo he ganado y me lo he sudado". Pero no solo aprovecha su fortuna para cuidar a su familia y hacerse regalos caros, sino que también ha decidido ayudar a la gente de su barrio que más lo necesita.

El artista sigue viviendo en Pan Bendito, un barrio obrero de Madrid, del que no tiene intención de irse porque es feliz con su rutina allí: puede estar junto a su hijo, pasar tiempo con sus abuelos... Y ayudar a que las cosas vayan un poquito mejor: se ha gastado "miles de euros" en hacerle la compra a sus vecinos que lo necesitan y él mismo se encargaba de llevársela a casa. Ahora, ha contratado a 15 "colegas del barrio" para que hagan esta función: "Para que no estén en la calle haciendo cosas chungas que no me gustan, les doy un sueldo y se encargan de hacer el reparto".