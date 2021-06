El pasado, pasado está

Hasta que los desencuentros empezaron a aflorar, ambos cantantes siempre se han apoyado mutuamente en sus respectivas carreras, y es muy conocida la ayuda que el ex de Karol G le brindó a Ozuna mientras estaba en la cárcel. Dijo de él: “Cuando estuve preso, me ayudó mucho para que mi nombre no se me cayera”. La amistad estaba en su punto más alto. Es muy conocida la fotografía de ambos abrazándose a las puertas de la cárcel, el día que Ozuna salió por fin de la celda.