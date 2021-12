Su arma más poderosa es, precisamente, la naturalidad con la que enseña una vida tan normal como la de la gente de a pie, recordándonos que no hay tanta diferencia (o no debería haberla) entre la fama y la existencia anónima.

“Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real”, explicó el vasco con su habitual buen humor y cercanía. “Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso. Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante".