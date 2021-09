De Alba Reche a Marina Riverss: famosos que visibilizan con orgullo su bisexualidad

Cada 23 de septiembre desde 1999 se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad

Muchos famosos han contado públicamente que son bisexuales y han dado visibilidad a esta orientación sexual

En Yasss repasamos algunos de los famosos que se han declarado bisexuales

Desde 1999, cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad para derribar prejuicios y dejar claro a todo el mundo que esta orientación sexual existe aunque en muchos casos sea invisibilizada, pues es frecuente que a sus miembros se les considere homosexuales o heterosexuales según si están saliendo con una persona de su mismo o de distinto sexo.

Muchas personas bis no pueden evitar leer en redes continuamente comentarios de que su orientación sexual "es una moda" o "una fase pasajera" y se ven obligados a explicar constantemente a sus amigos, familiares, colegas de trabajo o compañeros de clase que no son gais, lesbianas o heteros, sino bisexuales y que no se encuentran ni indecisos ni en ninguna fase. De ahí la importancia de celebrar este día: para concienciar y visibilizar.

Miles de personas anónimas intentan dar visibilidad a su orientación sexual en redes o en distintos ambientes cuando surge el tema, así como lo hacen los famosos que han reconocido públicamente ser bisexuales y que hablan acerca de ello con orgullo y con el objetivo de derribar estigmas gracias a su potente altavoz mediático. En Yasss queremos aportar nuestro granito de arena haciendo una lista de los famosos que gritan al mundo con orgullo que son bisexuales.

1. La influencer Marina Riverss

Marina Riverss es una de las tiktokers que más ha crecido en este último año: comenzó haciendo vídeos en clase para paliar el aburrimiento y sus seguidores comenzaron a crecer como la espuma hasta superar los cinco millones que tiene en la actualidad. Medio año después de saltar a la fama, en diciembre de 2020, decidió hacer un vídeo hablando de su bisexualidad en YouTube.

Marina explicó que, en cuarto de la ESO, dos chicas de su clase contaron que eran bisexuales y una de ellas dijo que tenía novia. "A mí me explotó la cabeza, en plan: ¿cómo lo saben? Yo nunca había pensado ni que era hetero, porque todavía no me había liado con nadie", confesó la influencer, que a partir de ese momento se empezó a hacer preguntas sobre este tema y se las planteaba a estas dos chicas de su clase, de las que se hizo muy amiga.

"Yo tonteaba con chicas, pero pensaba que era algo normal que hacías con las amigas hasta que un día una amiga me sentó y me dijo: 'A ti te gusta esta chica'. Yo le dije: 'No, no, qué va'", contó la madrileña, que añadió que, poco después de ese día, se mordió el labio con una de sus amigas bisexuales mientras jugaban a un juego de 'verdad o atrevimiento'. "Al principio yo decía que era hetero curiosa o hetero flexible, porque esta chica no me llegó a gustar del palo enamoramiento, pero sí que me atraía y me costó un montón verlo", reconoció Marina.

"Yo no me quería considerar bi porque no lo sabía, pero luego me di cuenta que me fijaba más en niñas que en niños"; hasta que un día la joven se lió con otra chica y ya entonces comenzó a definirse como bisexual: "Yo no lo dije hasta que no lo probé, pero realmente lo sabía de antes". La influencer también explicó cómo "salió del armario" con: en su clase se lo tomaron con total normalidad, mientras que sus padres "al principio no se lo creían".

Pero Marina también tuvo ciertas dudas al contarlo, como explicó en su canal de mtmad, 'Riverss', ya que llegó a sentir miedo de ser rechazada por algunos amigos. Ahora, que hace ya más de tres años que le gritó al mundo que era bisexual utiliza su influencia en redes sociales para apoyar al colectivo LGTBI al que pertenece.

2. El tiktoker Dani Marrero

El exnovio de Marina Riverss, Dani Marrero, que también es un popular tiktoker e influencer también pertenece al colectivo LGTBI: es un chico trans y se declara bisexual. A través de sus redes, el madrileño explicó que "siempre" había sabido que era bi, que le atraen más las chicas y que sus padres se lo tomaron bien cuando se lo contó. Hace poco, además, reveló en su recientemente inaugurado canal de YouTube que su primer lío fue con un chico.

Dani ha aprovechado su altavoz mediático para resolver dudas acerca de la realidad de las personas trans, pero también de las bisexuales. En una entrevista en Vanitatis, el joven explicó que considera que ya no existe un tabú en torno a las personas bisexuales y que cada vez conoce a más adolescentes que se declaran bi "porque por fin se está viendo como lo que es: algo normal y corriente", pero también reconoció que muchos siguen teniendo que escuchar eso de "lo dicen [que son bi] porque está de moda".

3. La cantante Alba Reche

El 23 de septiembre de 2018, la directora de la Academia de Operación Triunfo, Noemí Galera, quiso leer un mensaje de apoyo a las personas bisexuales con motivo del Día Internacional de la Bisexual. El mensaje era del escritor Paco Tomás y decía lo siguiente: "La bisexualidad no es una indecisión, ni un contrato con la promiscuidad, ni un vicio. La bisexualidad es una orientación sexual en sí misma". Tras ese alegato, Alba Reche se levantó del sofá y se abrazó a María Villar y Natalia Lacunza diciendo: "Todas las bisexuales deberíamos hacernos una foto".

Con aquella frase tan natural la cantante visibilizó ante el público del canal '24 horas' del programa su orientación sexual y, desde ese momento, se ha convertido en una firme aliada del colectivo, apoyando siempre sus reivindicaciones en las redes sociales. El 17 de mayo de 2020, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, escribió un tuit dejando claro que las personas bisexuales no deben justificar todo el tiempo su orientación sexual: "Tener que 'demostrar' tu bisexualidad porque se cuestiona tu orientación dependiendo de si estás con un hombre o una mujer, es #LGTBIfobia".

4. La cantante Natalia Lacunza

Su compañera de edición, Natalia Lacunza, también se declara bisexual y ha presentado públicamente a sus fans parejas de ambos sexos, ya que entró a 'OT 2018' teniendo novio y ahora sale con María Lázaro, la batería del grupo que le acompaña en su gira y a la que le ha dedicado varios mensajes de amor en los últimos meses y sobre todo en junio, con motivo del Orgullo LGTBI.

En una entrevista con Shangay, la joven explicó que piensa que "hacen falta referentes bisexuales": "Es un colectivo que está menos normalizado que el homosexual". Y en otra entrevista para El Español señaló lo orgullosa que estaba de haber podido aportar su granito de arena: "Los bi no estamos del todo reconocidos. La gente piensa que la bisexualidad es un proceso de transición hacia la homosexualidad o es una confusión: no. Yo tengo claro lo que siento, lo que me atrae y lo que me deja de atraer. Me siento orgullosa de haber podido aportar algo".

5. La influencer Dulceida

Dulceida está considera como 'la primera gran influencer de España', ya que fue de las primeras personas que apostaron por crear contenido en las redes sociales y hacer de ello su profesión. Ahora le siguen casi tres millones de personas en Instagram, es empresaria y tiene su propia línea de ropa. En los últimos meses ha estado en el foco de atención por su separación de Alba Paul, con la que pasó por el altar en septiembre de 2016, tan solo un año después de explicar con un vídeo en YouTube que era bisexual.

Sobre ese vídeo, que obtuvo miles de visitas en cuestión de semanas, habló en el programa de Risto Mejide en Cuatro 'Chester in Love': "Nunca podría haber pensado de que me enamoraría tanto de una mujer. Estaba asustadísima, tenía miedo de que las marcas me rechazaran por ser bisexual, pero me saqué un gran peso de encima". Y también aclaró que ella nunca había ocultado que no solo le atraían los hombres: "Yo no me escondía por la calle, iba de la mano con Alba por Barcelona e incluso me besaba con ella en plena calle".

6. La actriz y cantante Miley Cyrus

Cantante, actriz, ex 'chica Disney' y en los corazones de muchos niños que crecieron en la primera década de 2010 la eterna Hannah Montana, Miley Cyrus necesita pocas presentaciones más. En una entrevista confesó que sabía que era bisexual desde los 14 años y hace unas semanas explicó en el podcast 'Call Her Daddy' que considera que las chicas "son mucho más sexys" que los chicos.

7. El rapero Arkano

Guillermo Rodríguez Godínez, más conocido como Arkano, es uno de los raperos más conocidos y exitosos de España. Ha participado en varios temas con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Melendi, Rosana o Love of Lesbian; ha participado en varios programas de radio y televisión; y tiene su propia entrada en el libro Guinness de los récords por rapear de manera ininterrumpida durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos en 2016 dentro de una urna de la Puerta del Sol.