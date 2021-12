Se sabe que batalla desde los 14 años en los ambientes underground del medio. “Empecé escondiéndome para rapear buscando rincones ocultos en el centro de Madrid donde nadie me escuchara y nada me molestase. He terminado rapeando para millones de personas que no saben apenas nada de mí y que siguen mis pasos desde rincones del mundo donde nunca pensé que llegaría a haber la misma noción de mi existencia".