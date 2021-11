"No me arrepiento de tirarme por un balcón borracha”, contó para Yasss hace un tiempo. “Yo creo que me vino muy bien. Puede parecer una locura, pero entonces estaba obsesionada con alcanzar el nivel de artista performer que vive de la noche. Yo era una niña muy ingenua y aquello fue un choque contra la realidad, y contra el suelo de manera literal, que me ayudó a darme cuenta de que las cosas no iban bien así, y que si mi vida no estaba funcionando en Barcelona, ¿para qué seguir allí?"