Las redes sociales son un campo de batalla en el que cada día surge una nueva guerra. Una de las últimas ha sido desatada por unos polémicos tuits del pasado de varias figuras públicas como Pol Granch, Marc Seguí o Samantha Hudson, provocando un debate masivo en el que unos han defendido a capa y espada que lo que decimos y pensamos en la adolescencia no nos representa, mientras que otros consideran que unas disculpas públicas no son suficiente cuando los comentarios tienen tintes machistas y homófobos.

Todo comenzó cuando salieron a la luz varios tuits antiguos de los artistas Pol Granch , cantante y uno de los nuevos actores de la última temporada de 'Élite', y Marc Seguí, artista emergente. Desde tuitear la letra del 'Cara al sol', himno de la Falange Española, hasta frases como “vaya cacho de gay” en 2013, los mensajes de Pol Granch han causado gran indignación. Por su parte, Marc Seguí había publicado comentarios como “ Si un tío se maquilla es maricón, a la hoguera ”, “Sois todas tan putas” o “Si una tía no sabe hacer las tareas de casa no cuenta ni como mujer ni como ser humano” en 2017.

“Este es posiblemente el primer video de disculpas que hago en toda mi vida desde que tengo Instagram porque soy una persona que intenta ser consecuente y coherente con su discurso y dar una imagen de si misma lo más limpia y responsable que me sea posible”, compartía a través de los stories Instagram Hudson. “Si os metéis en Twitter seguramente veáis una serie de tuits que han salido a la luz completamente desafortunados, aberrantes, deleznables, grotescos y horribles que yo hice en 2015. En 2015 yo tenía 15 años. Quiero aclarar que no me siento para nada representada con las cosas que dije, que a día de hoy mi pensamiento ha evolucionado años luz y que para nada me siento representada con esas palabras”.