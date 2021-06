Mundos muy diferentes

“Sebastián y yo nos conocimos cuando grababa Power Rangers, todo fue por mi co-estrella Naomi. Ella está casada y su esposo y Sebastian jugaron futbol juntos. Así que cuando Naomi me conoció, dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, y yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quien te vas a casar’.