De momento 'solo' tiene medio millón de seguidores en Instagram. Le sobra talento interpretativo

Empezó como bailarín, pero su carrera se ha encaminado hacia la interpretación. Se formó en uno de los mejores centros de actores de Madrid

Los fans especulan. Se ha rumoreado muchas veces que hay algo entre él y Ester Expósito

A estas alturas, ya nadie duda de que conseguir un papel en 'Élite' es garantía de fortuna, gloria y, de paso, unos cuantos millones de seguidores entregados en Instagram. Le tocó a Ester Expósito, la española con más flow en esta red social (21 millones de seguidores), y le sucedió en menor medida a Sergio Momo, su compañero de reparto en la tercera temporada y uno de los protagonistas del video más visto del año pasado: el baile sexy y viral que se marcaron juntos y que gustó a todo el mundo, salvo a los próceres de la corrección política y la cara de vinagre.

¿Quién es este actor, amigo íntimo de la actriz, que tiene a los fans de la serie enganchados? ¿Hay algo entre ellos?

Los orígenes profesionales de Sergio Momo

Este actor y bailarín profesional nació en Tenerife en un soleado 1996, y su formación y pasión comienza en el baile, para el que tuvo un talento natural desde niño. Da sus primeros pasos formándose en la Escuela de Danza JASM de Tenerife. Su rumbo profesional y vital toma un nuevo giro cuando decide estudiar interpretación en Madrid y se matricula en uno de los centros de referencia de esta disciplina, la escuela de Juan Carlos Corazza.

Ya entonces la suerte y el talento le sonríen, y consigue papeles en dos producciones discretas: la serie de televisión ‘Perdidos en el oeste’ (2016), para el canal Nickelodeon; y otro hueco en la película ‘Zona hostil’. Suyo también es un personaje muy divertido en ‘El Vecino’, una de las joyas escondidas del catálogo de Netflix, dirigida por Nacho Vigalondo y basada en un cómic de culto del panorama patrio.

Todos estos roles se quedan pequeños en comparación con el gran espaldarazo que le da a su carrera su fichaje para la tercera temporada de 'Élite', donde interpreta a Yeray, ese personaje delicioso del nuevo rico que llega a Las Encinas después de inventar una app revolucionaria y pretender a Carla, la Marquesa. "Tienes que ponerte al nivel y hacer mucho trabajo para no desentonar. Los otros personajes tienen un recorrido que el mío no tiene y he tenido que ponerme a la par".

'Élite' lo cambió todo para él

El que lo probó, lo sabe. Para Sergio, entrar en ‘Élite’ fue el auténtico trampolín en su carrera profesional y la manera más rápida de acceder un público masivo, algo que hasta entonces le resultaba muy ajeno. Esta fue su respuesta a una pregunta de Begoña Gómez Urzáiz en una entrevista muy jugosa para El País. "¡Guau! ¡Aún no he salido la serie y ya me he dado de bruces con el fandom! No conocen mi trabajo y ya son fans, 30.000 personas nuevas a las que le interesa la foto que vas a subir".

A la pregunta de cuánto durará en la serie, Momo pide que el ritmo no pare, no pare, no. “Como los caramelos, quieres que duren, pero no todo es eterno. Si fuese por mí, el final debería llegar cuando ya se haya contado lo que habría que contar sobre el personaje”.

Una buena amistad

Tan amigos son Ester y Sergio que los los fans parece que quieren creer a ciegas en que haya algo más entre ellos. Bien: que el salseo no pare, y el alimento del rumor no descanse. Los vientos cotillas de un posible enganche carnal entre la madrileña y el canario llevan corriendo desde que andan juntos y revueltos en Instagram. Los dos publican muy a menudo stories en las que viralizan bailes que ya forman parte de la historia de Internet o se van de viaje juntos a las aguas tranquilas y plácidas del lago de Como, en Italia. Ellos siempre han defendido que solo son buenos amigos.

