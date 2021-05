Pese a la popularidad del término, la virginidad no tiene ninguna utilidad médica ni tampoco se ha avalado científicamente. Se trata simplemente de un constructo social que provoca frustración, inseguridad y un popurrí de tabúes en los jóvenes -y no tan jóvenes-. La gran pregunta es por qué seguimos dándole tanta importancia, si se ha demostrado por activa y por pasiva que la virginidad es una invención .

¿Cuándo surge el término ‘virginidad’?

Es en la Grecia Antigua , aproximadamente 1200 años Antes de Cristo, cuando comienzan a surgir ciertos estereotipos en torno a la castidad . Por ejemplo, que las mujeres que no habían practicado nunca relaciones sexuales tenían pezones pequeños y rosados, mientras que las mujeres que ya no eran castas los tenían grandes y oscuros.

Sin embargo, no es hasta el siglo VII A.C. cuando se instaura el concepto de ‘virginidad’. En la cultura romana, el rey Numa Pompilio escogió a varias mujeres denominándolas ‘vírgenes vestales’ . Posteriormente, esta tradición se mantuvo, pero eligiendo a niñas de entre 6 y 10 años , normalmente de familias aristocráticas, siendo los únicos requisitos que sus padres viviesen en Italia y que las menores tuviesen una condición física perfecta.

¿Qué significa la virginidad hoy en día?

“Algo que debes entregar a alguien en quién confíes. No puedes hacerlo por primera vez con cualquiera.” – Paula, 16 años .

Este es el testimonio de Carlos, un chico de 18 años que se sentía muy agobiado cuando todos sus amigos perdieron la virginidad y él aún no: "Quiero soltarme y disfrutar, pero tengo muchas dudas. No sé si sería más fácil sincerándome y admitiendo que soy virgen, o si al enterarse la chica huiría. Lo que tengo claro es que no puedo seguir así".