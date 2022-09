Muere la abuela de Lola Índigo: "Vas a ser el ángel más chulo del cielo"

Lola Índigo ha anunciado este lunes el fallecimiento de su abuela. A través de un post en Instagram, la cantante ha comunicado la triste noticia a sus fans junto a una imagen de la mujer, a la que Lola adoraba y quería con locura. "Supongo que escribo esto por aquí para hacerte el homenaje que te mereces. Por haberme cuidado todos estos años, por siempre dejarme ser y hacer lo que me diera la gana. Por los 'cafeliyos' que nos hemos tomado juntas y por todos los momentos en los que te hice sentir orgullosa. Has estado mirando cada paso que daba desde tu ipad hasta el último día. Espero haberte hecho sentir orgullosa. Has sido la mejor abuela del mundo y se me va una parte de mí, pero vas a ser el ángel mas chulo del cielo y la más divertida. Parece que has estado esperándome para irte. Gracias abuela hasta para eso. Has sido la mejor. Te quiero muchísimo", ha escrito.