Sarcoma de Ewing: otros influencers que visibilizan y conciencian sobre este tipo de cáncer

View this post on Instagram

Su primer vídeo fue publicado el 18 de octubre de 2022 y es allí donde además de debutar como tiktoker, cuenta entre lágrimas todo el proceso que ha vivido con el cáncer a modo de contextualizar a sus seguidores (y los que estaban por venir) y que le han descubierto otra metástasis: "Hace 3 años me diagnosticaron cáncer los supere después me hizo metástasis en el pulmón lo volví a superar y ahora me a vuelto a salir otra metástasis entre el páncreas y el hígado y me lo vieron el 27 de abril y voy subir los vídeos desde el 27 hasta hoy y subiré videos de mi cambio fisco después de todo el tratamiento de quimioterapia y radioterapia", explica.