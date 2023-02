Expertos eurovisivos muestran su decepción con Fusa Nocta y piden cambios en el Benidorm Fest: “Se está perdiendo el foco”

Desde que se renovase por varias ediciones más y se conociesen a los concursantes oficiales de la segunda edición, celebrada en febrero de 2023 en la costa alicantina y de la mano de Ximo Puig, mucho es el hype que se ha creado al respecto. Tanto, que algunos usuarios de redes sociales y parte de la prensa especializada en música y Eurovisión en concreto no están convencidos del resultado, aunque sí entusiasmados con que algunos se lo tomen en serio y hayan realizado unas actuaciones en directo más que dignas.

“Mucho trabajo, pocas horas de sueño y también fiesta, no nos vamos a engañar”. Así define su experiencia Merce Moreno, una ‘periodista 360 que cuenta todo lo que narra en televisión’ tal y como describe en sus redes sociales. “ Nunca nos hubiéramos podido imaginar un show de estas características para elegir al representante español en Eurovisión . Años anteriores había cierta apatía por parte de la cadena pública y de ahí los eurodramas y las decepciones”, recuerda.

“ Agoney es la candidatura que más me ha sorprendido porque no entendía partes de la canción y ha conseguido envolverlo muy bien sobre el escenario. Sin embargo, Fusa Nocta ha sido mi mayor decepción porque le ha pasado todo lo contrario que con Agoney”.

Cuando se le pregunta por los artistas que le gustaría ver sobre el escenario de la ciudad en un futuro no muy lejano, no lo duda ni un segundo: “Nena Daconte porque aportaría un rollo muy chulo al festival”.

“A pesar de no tener la audiencia esperada, sí que ha contado con mayor impacto en redes sociales. Eso sí, mejoraría el prime time y su hora de emisión, aunque me quedo con la variedad musical con propuestas como la de Karmento o Fusa Nocta (géneros que el año anterior no se representaron y este sí)”, dice la compañera Claudia Fernández, que escribe sobre su mayor pasión en El Foco.