View this post on Instagram

"Es mucho tiempo sin tu sonrisa, sin oírte reír. Contarnos tus planes. Con tu vocecita. Te echo de menos. No sólo hoy. Cada día. Pero hoy es especial, sí. Y especialmente duro, claro. Te echo de menos siempre. Cada día, cada mañana y cada noche. Las noches son muy largas. El tiempo no cura nada. Nunca. El tiempo pasa y duele a su paso. Te ayuda la gente que te quiere. Pero no el tiempo, el tiempo no. Elenita , te lo dije cada año y este también te lo digo. Me has dado 21 años preciosos. 20 y medio. Desde que llegaste con tu sonrisa. Tus palabras inventadas en tu propio idioma… Los mejores años de mi vida, sin duda", han sido las emotivas palabras de su padre, menos activo en redes sociales que el resto de la familia.