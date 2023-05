Sofía Moreno, conocida como Sofía Surferss, es la hermana de Lola Lolita (es igual que ella, pero en rubia). También es influencer y se dedica a explotar su belleza en las redes sociales, pero no siempre se ha sentido tan guapa como ahora. Para visibilizar la realidad de cualquier adolescente que pueda estar sufriendo el mismo problema, Sofía ha publicado un vídeo sobre lo dura que fue para ella su lucha contra un severo acné.

Ha dudado mucho de si hacer público el vídeo o no, pues conoce bien "la maldad" que se puede verter en las redes sociales. Sin embargo, en un ejercicio de honestidad, ha sido valiente y ha mostrado cómo ha sido la evolución de su piel durante un tratamiento que ha resultado totalmente efectivo.

En el vídeo de TikTok, Sofía no solo enseña a cara lavada las espinillas y rojeces de su cara, concentradas sobre todo en los cachetes; también ha hablado de lo mucho que ha sufrido por ellas: "Lo he pasado realmente mal, no quería ni salir a la calle. Sin embargo, al final aprendí y entendí que tenía que aceptarlo y asumir que era un proceso", ha dicho, mostrando los avances de sus granitos hasta lucir orgullosa una piel radiante, sana y sin rastro de acné.