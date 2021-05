El desastre estético de una influencer al probar un truco casero para el acné: "Terminé en el hospital"

Los vídeos sobre rutinas para el cuidado de la piel están muy de moda en internet; no obstante, no todos los trucos son igual de efectivos ni sirven para todo tipo de pieles. Para acabar con los granitos u otro tipo de imperfecciones en la piel lo ideal es que antes de comenzar cualquier tratamiento por nuestra cuenta acudamos a un dermatólogo; sin embargo, no siempre lo hacemos y esto es algo que puede traer consigo graves consecuencias y si no que se lo pregunten a la influencer australiana Tilly Whitfeld.