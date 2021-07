Un chico de 22 años denuncia haber sufrido una agresión homófoba en Huelva por parte de un compañero de trabajo

La víctima ha subido un par de vídeos a su perfil de Instagram momentos después de la agresión para hacer público lo que acababa de ocurrirle y mostrar de esta manera que lo que le ocurrió a Samuel Luiz no fue ni mucho menos un hecho aislado y que, por desgracia, las agresiones homófobas siguen siendo muy frecuentes en nuestro país.

En este vídeo y el segundo que ha subido, el joven aparece con la cara completamente ensangrentada: "Os pido que compartáis los vídeos porque Instagram y las redes sociales me los borran por incumplir las normas porque aparece sangre. Necesito justicia, ni uno más. Por favor, stop homofobia" , dice Luiz en un segundo vídeo que ha subido a su perfil.

Según recoge la denuncia que ha interpuesto Luiz a su presunto agresor, este último trabajaba en el mismo chiringuito que el joven brasileño. Había sido el último en llegar a la empresa y desde que compartían puesto de trabajo no había dejado de realizar comentarios despectivos sobre su orientación sexual.

No obstante, nunca le había agredido físicamente hasta el pasado 17 de julio cuando la pareja de Luiz y el presunto agresor comenzaron a discutir. Fue entonces, al intentar mediar el joven brasileño entre ellos, cuando su presunto agresor comenzó a agredirle.

Luiz acabó tirado en el suelo y su compañero de trabajo volvió a darle un puñetazo y varias patadas mientras le decía: "maricón de mierda", "si es que no eres un hombre" o "estas son las cosas que pasan por contratar maricones como estos".

Es más, según Luiz, desde que este chico llegó al trabajo no ha dejado de hacer todo tipo de comentarios homófobos hacia él y su pareja, a diferentes trabajadores del establecimiento, e incluso al responsable del local.

"¿Cuál es el plan? ¿Dejar que nos sigan pegando? No hacer nada es dejar que siga pasando", ha escrito por ejemplo el influencer Rush Smith. También se ha pronunciado al respecto Íñigo Errejón: "Este chico ha sido agredido en su trabajo por parte de un compañero al grito de 'maricón de mierda'. Y todavía hay quien no entiende por qué muchas personas LGTBI no se visibilizan en su casa o su trabajo.Frente a la ola de odio de unos pocos, la libertad de todas y todos".