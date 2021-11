La cantante ha explicado en una entrevista en la revista 'Forbes' que no sabe cómo gestionar la falta de privacidad

No le gustó que una revista del corazón publicase las cifras de su hipoteca que, además, no eran reales

También ha revelado qué cosas no hace pensando en su público y anticipa que "vienen cambios" en el terreno profesional

Aitana Ocaña no ganó 'Operación Triunfo 2017', pero sí que consiguió saltar a la fama tras quedar segunda en el concurso y en estos cuatros años su carrera no ha parado de crecer: dos giras, colaboraciones con artistas internacionales como Katy Perry o Sebastián Yatra, campañas publicitarias con marcas muy conocidas, un Ondas al Fenómeno musical del año en 2021 y otros muchos premios que la han convertido en una de las artistas españolas con mayor proyección internacional.

Sus éxitos profesionales han hecho que su popularidad haya crecido exponencialmente y Aitana agradece muchísimo el reconocimiento del público, así como el cariño de sus fans, pero reconoce que no lleva tan bien la falta de privacidad que va ligada a la fama. En una entrevista concedida a la revista 'Forbes', de la que es portada en el mes de diciembre, la cantante de 'Berlín' ha confesado que le da "miedo" la falta de privacidad y que "a veces" no sabe "cómo gestionarlo".

La artista ha puesto un ejemplo muy concreto sobre esa falta de privacidad: se publicó la dirección del chalet que se compró hace unos meses en el centro de Madrid y una revista del corazón dio cifras acerca de su hipoteca que no eran reales. "Me compré una casa hace poco y salió una noticia diciendo que me había metido en una hipoteca con unos números que no eran reales. Me dio impotencia que los números del notario se expusieran en una revista del corazón y no me gusta que la gente sepa donde vivo porque forma parte de mi intimidad".

La casa a la que Aitana se refiere es el chalet al que se mudó en septiembre tras haber vivido durante sus primeros años en la capital en un piso que le alquiló a la actriz Blanca Suárez. "Estar en casa y que chillen mi nombre es bonito, pero también pienso en cuánta gente sabrá dónde vivo. Me encanta que me paren por la calle porque es la forma de agradecérmelo, pero la falta de privacidad me da miedo", ha explicado la catalana.

Anticipa cambios a nivel profesional

En la mencionada entrevista, Aitana también ha explicado que está centrada en "fortalecer" su carrera y que siempre es ella quien toma la última palabra en las decisiones a nivel profesional, aunque se deja asesorar por su equipo de la discográfica Universal, por su manager, que es su prima Olga Palma, y por su padre, Cosme Ocaña, que le asesora en temas financieros. Por ejemplo, ha explicado que participar en el remix de 'Mon Amour' junto a Zzoilo fue una apuesta personal suya, ya que la discográfica no estaba del todo segura con su participación en una nueva colaboración.

"Dije que sí sin reflexionar si le venía bien o mal a mi carrera. Cuando pienso demasiado me agobio. Si me gusta, lo quiero hacer y punto", ha explicado sobre su participación en 'Mon Amour Remix' la catalana, que también ha reconocido que le dio "rabia" que le criticasen por lanzar varias colaboraciones al año con otros cantantes: "Esta crítica me molestó porque hay muchos artistas, sobre todo hombres, que han publicado 40 colaboraciones en un año [...] Me decían que no era cuestión de género, pero esta noticia no sale con hombres".

Sobre sus planes de futuro, la cantante le ha contado a 'Forbes' que planea hacer "una pequeña gira" por Latinoamérica: "Cada vez va creciendo más mi público allí y llevo dos años sin ir por la pandemia. Tengo ganas de ver qué pasa. No tiene nada que ver con lo que es en España, donde hacemos una gira y se agotan las entradas rápido. En Latinoamérica hay que trabajarse el terreno poco a poco". Además, ha anticipado cambios a nivel profesional, aunque no ha concretado qué tiene entre manos.

¿Qué cosas no hace pensando en su público?

La cantante también ha explicado que, cada vez que colabora con una marca, lo hace porque se ve reflejada en los valores de la misma y porque consume sus productos o servicios, como le ocurre con McDonald's: "No dije sí a McDonald’s por dinero [sino porque] me imaginé entrando en el McDonald’s de mi pueblo pidiendo el menú Aitana y me pareció la leche. ¿Cómo iba a decir que no a eso?". Además, ha explicado que ha rechazado ofertas con grandes sumas de dinero porque no se veía reflejada con la marca.