A comienzos de noviembre, salieron a la luz unas fotografías de Aitana Ocaña paseando junto a sus perritas, Sopa y Oliva, por un parque que está al lado de su nuevo hogar, un chalet situado en la capital , muy cerca de la casa de sus suegros, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau. No es la primera vez que captan a la cantante con sus mascotas dando una vuelta por las inmediaciones de su nueva vivienda, a la que se mudó a finales de septiembre, pero sí que llamó la atención que la cantante se echase a llorar al encontrarse casualmente con los padres de su novio , Miguel Bernardeau.

En las imágenes se podía ver a la artista abrazada a Ana Duato, que parecía consolarla sin mucho éxito. La publicación de esas fotografías captadas por los paparazzi junto al hecho de que hacía varios meses que ni Aitana ni Miguel subían a sus redes sociales una foto juntos hicieron que comenzasen los rumores de crisis en su relación , que se dispararon cuando la cantante subió al escenario del Teatre Coliseum de Barcelona para recoger su primer premio Ondas hace menos de una semana y no mencionó al actor de 'Élite' en su discurso de agradecimiento.

Los medios que aseguraban que la pareja podía estar en crisis también mencionaban el hecho de que el madrileño tampoco hubiera felicitado públicamente a su novia por el premio Ondas al Fenómeno musical del año o por haberse hecho con el MTV EMA 2021 a Mejor artista española . Tras semanas de rumores, Aitana Ocaña ha roto su silencio y ha decidido contestar a todos aquellos que afirman que su relación con Miguel Bernardeau no pasa por su mejor momento.

El tuit de la cantante, que ya supera los 11.000 'me gustas', podría ir dirigido a esta periodista o quizá lo haya escrito para dar un aviso en general a todos los medios que han asegurado que su relación con el actor de 'Élite' estaba rota. Sus fans han entendido también que es una forma de desmentir los rumores de crisis y de confirmar que sigue con Miguel Bernardeau, con el que lleva tres años saliendo; aunque hay otros que piensan que no está tan claro que estén juntos: "Solo el tiempo dirá si es verdad o no".