Aitana Ocaña celebra su triunfo en los Premios MTV EMAs 2021 con sus perritas: "No puedo estar más feliz"

Están siendo unos días muy especiales para Aitana Ocaña , tal y como ella misma le ha confesado a sus seguidores en Twitter: "Todos estos días he sido TAN feliz [...] Trabajando en cosas del nuevo proyecto, en los diferentes premios en los que he tenido la oportunidad de ir, estar con personas que admiro profundamente. Agradecida". A pesar de los contratiempos derivados por su laringitis, el '11 razones tour' está siendo un éxito, 'Berlín' ha tenido muy buena acogida entre sus fans y ganó su primer premio Ondas al Fenómeno musical del año.

Pero la catalana no pudo hacer lo mismo en la gala de los EMA MTV, pues no se celebró en España, sino en la capital de Hungría, Budapest, y por motivos de agenda, Aitana no podía acudir a la misma. Eso no ha impedido que la cantante de 'Ni Una Más' haya compartido su enorme alegría con sus fans a través de las redes sociales, donde les ha mostrado cuál ha sido la reacción de sus perritas, Sopa y Oliva, al saber que se había hecho con el premio a Mejor Artista Española en los MTV EMAs 2021.