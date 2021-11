Aitana se emociona al dedicar el premio Ondas a sus padres: "He tenido una infancia muy feliz y no supe valorarlo"

La catalana ha querido recalcar la buena educación que le dieron sus padres: "Papá y mamá, yo quiero deciros que gracias porque yo he tenido una infancia muy feliz y vosotros también tuvisteis una infancia muy feliz, pero no lo tuvisteis tan fácil como lo he tenido yo y realmente a que después del colegio, después de salir de trabajar, después de todo el día, veníais a recogerme y me llevabais a clases de canto, me llevabais a clases de piano, me llevabais a clases de inglés... A todas las clases posibles para que yo tuviese una educación perfecta y me enriqueciese de todo eso. Y, desde aquí, que no supe valorarlo en el momento, quiero agradecéroslo a vosotros".