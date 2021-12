La cantante ha hablado en una entrevista en 'Elle' de su compromiso feminista

Ha explicado que aprende "a diario" de lo que conlleva ser feminista y que piensa que es necesario educarse constantemente

Cree que toda queda mucho por hacer y que hay que "seguir luchando"

El pasado mes de marzo, Twitter se revolucionó tras unas declaraciones que Aitana Ocaña hizo en la revista 'Esquire'. Cuando le preguntaron cuál era su relación con el movimiento feminista, la artista dijo lo siguiente: "Yo soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie". El uso del término "adoctrinar" generó una gran polémica, sobre la que la catalana quiso pronunciarse con un tuit: "Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo de personas posibles [...] Dejemos de incitar al odio, por favor".

Casi un año después de aquellas declaraciones por las que le llovieron muchas críticas, la cantante ha vuelto a ser preguntada por esta cuestión en una entrevista en 'Elle', revista de la que es portada este mes de diciembre. Aitana ha vuelto a asegurar que es feminista y que intenta reflejar sus ideales en sus canciones, porque siente que la música ayuda en el camino de la igualdad al "llegar a mucha gente": "Jamás voy a escribir una canción donde se cosifique el cuerpo de una mujer o se apoye al micromachismo. Soy cautelosa y cuido mucho de qué hablo".

La artista ha hablado entonces de 'Ni Una Más', una de sus canciones más reivindicativas junto a 'Lo malo', uno de sus primeros éxitos junto a su compañera de 'OT 2017', Ana Guerra, con la que analizó en Yasss algunas de sus canciones, como puedes en el vídeo de abajo. "A mí me da miedo salir por la noche a la calle, porque soy miedosa, y a día de hoy no lo hago. Sólo hay que ver la cantidad de documentales que hay en las plataformas sobre Marta del Castillo, las niñas de Alcàsser... Te traumatizas más", ha explicado la cantante, que refleja en 'Ni Una Más' un miedo real que vive ella como mujer.

"Hay que seguir luchando"

La cantante ha explicado que cree que es muy necesario hablar de todo ello públicamente y ha remarcado la importancia de seguir tomando conciencia de lo que es el feminismo y de la realidad que viven las mujeres: "Que nos informemos y eduquemos y que seamos conscientes como sociedad de esta realidad. Porque nadie tiene un carné del feminismo [...] Hay que seguir luchando. Dar por sentado que lo tenemos todo hecho me da mucho miedo. A diario hay femicidios, hay maltratos psicológicos y físicos, hay denuncias...".

Aitana considera que es fundamental seguir luchando porque se alcance la igualdad real y su deseo para el futuro es muy claro: que no haya más muertes por violencia de género en todo el mundo. "Me hace gracia cuando dicen que estamos mejor de lo que estábamos antes. Un poco sí, porque muchas mujeres en el pasado han luchado por nosotras y nuestros derechos, han sido valientes al salir y contar lo que sucedía. Así que, por favor, no caigamos en la trampa de pensar que todo está bien, porque no. Tenemos que seguir para no retroceder en lo ganado y por las que vienen detrás", ha explicado.