Amaia Romero celebra su cumpleaños con 'Yamaguchi': el significado del nombre de la canción

Amaia cumple hoy, 3 de enero de 2022, 23 años, pero ha querido ser ella la que con motivo de su cumpleaños hiciese un regalo a sus fans, que no paran de pedirle a través de redes sociales que saque nueva música.

Pues bien, Amaia ha comenzado el año celebrado su 23 cumpleaños sacando un nuevo single 'Yamaguchi', una canción con la que homenajea a Pamplona, la ciudad donde nació y a la cual tiene mucho cariño, a pesar de no haber vivido allí durante los últimos años, desde su paso por Operación Triunfo.

'Yamaguchi' llega después de otras dos canciones, 'Yo invito' y 'Quiero pero no', por tanto, se trata del tercer adelanto del nuevo disco de Amaia Romero, para el cual, según ella misma ha asegurado en una entrevista en el 'Diario de Navarra', todavía no hay fecha: "Hay una idea de más o menos cuando. Tengo muchas ganas de anunciarlo pero todavía habrá que esperar un poco". No obstante, lo que sí que tiene decidido es cómo se titulará.