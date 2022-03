Ana Guerra reacciona a las palabras de Víctor Elías en las que asegura querer formar una familia: “Ojalá”

Ana Guerra y Víctor Elías trabajaron el martes 8 de marzo en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'

Víctor Elías confesó que le gustaría formar una familia y que con Ana está muy bien

La cantante tinerfeña también espera que su relación con el músico dure para siempre

Ana Guerra y Víctor Elías confirmaron su relación el 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín. Esta noticia pilló a gran parte de sus fans por sorpresa, aunque en ese momento hacía ya una semana se rumoreaba la posibilidad de que los artistas estuvieran juntos.

Antes de que los rumores fueran a más, tanto el músico y actor como la cantante subieron a sus perfiles de Instagram un vídeo en el que se les puede ver cantando juntos y, al final de la canción, dándose un romántico beso que sacó de dudas a todos sus seguidores.

Ahora, la pareja ya no esconde en absoluto su relación. A través de Instagram se van dejando mutuamente pequeñas muestras de amor: ambos felicitaron al otro en sus respectivos cumpleaños, se comentan en las fotos...

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebró el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en el que trabajaron tanto Víctor Elías como Ana Guerra, ella como una de las artistas invitadas y Víctor como director musical. Pues bien, fue precisamente en la alfombra roja de este evento cuando Víctor desveló que le gustaría formar una familia junto a la cantante de 'Bajito': "El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, un 12 sobre 10. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda [...] Ahora mismo sí quiero formar una familia. Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 31 años y sí tengo ganas", confesó el actor de 'Los Serrano'.

La reacción de Ana Guerra

Ana Guerra no escuchó a su novio hablar sobre ella, ya que no estaban en ese momento juntos; pero una periodista de Europa Press pudo decírselo para que ella reaccionase a sus palabras: "Oh, qué bonito, jopé", dijo cuando le contó lo bien que el músico había hablado de ella.

A la confesión de Víctor Elías de que le gustaría formar una familia con Ana, ella dijo: "Ay, bueno. A ver, ojalá, todo se andará". Y ha asegurado que ella también espera que su relación dure para siempre: "Hombre yo creo que nunca se debe empezar una relación, sea en el momento que sea, si piensas que tiene fecha de caducidad. Yo siempre he pensado que eran para toda la vida, si te sirve de algo, pero espero que esta sí".

¿Qué significa Víctor Elías para ella?

Tras reaccionar a las palabras de su pareja, le toca a Ana Guerra confesar qué significa Víctor Elías para ella, una pregunta a la que le parece muy difícil responder: "Uy, pues un montón de cosas. No sé, es una pregunta complicada". Sin embargo, continúa diciendo: "Ahora mismo es mi pareja y todo lo que puede significar una pareja: complicidad, nos dedicamos a lo mismo, nos entendemos muy bien, sentimos mucha pasión por lo que hacemos y somos muy buenos amigos".