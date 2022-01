Anuel AA y Yailin La Más Viral ya no esconden su amor en las redes sociales, donde antes de confirmar su relación ya se dejaban ver juntos de fiesta y compartían frases que hacían que sus fans pensasen que estaban saliendo. Muchos de sus seguidores dieron por hecho que eran pareja cuando la dominicana mostró los regalos que le había enviado el puertorriqueño al hospital, donde estuvo ingresada según varios medios latinoamericanos por someterse a una cirugía estética.

Un cruce de declaraciones de amor que no se ha quedado ahí, ya que Anuel también ha confirmado que está saliendo con la cantante en una entrevista en 'Al rojo vivo', un programa de Telemundo. Esta ha sido la primera vez que el artista ha hablado públicamente de su nueva relación y ha asegurado que está "muy feliz" junto a su chica. Aunque no ha querido aclarar si está enamorado, sí que ha dejado claro que está muy a gusto con Yailin: "Estoy bien, estoy feliz. Ella me hace feliz".