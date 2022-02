Anuel AA se refiere a Yailin como su esposa y los fans creen que es su respuesta a la última canción de Karol G

Los fans del reguetón se quedaron de piedra al descubrir que Anuel AA le había pedido matrimonio a Yailin La Más Viral tan solo un mes después de que comenzasen los rumores de relación entre ellos. Su sorpresa no solo fue enorme por este dato y porque hacía menos de dos meses que el puertorriqueño apareció sin previo aviso en uno de los conciertos de su exnovia, Karol G, y quiso abrazarla y cantar con ella como en los viejos tiempos, cuando todavía eran pareja y estaban comprometidos.

Aunque a algunos fans no les sorprendió tanto el anuncio del compromiso entre Anuel y Yailin porque ya se habían dedicado mensajes resaltando lo mucho que se querían y la dominicana suele presumir de los regalos que su chico le hace , como cajas llenas de rosas o joyas valoradas en miles de dólares. Esta vez, Anuel ha ido un paso más y le ha escrito una romántica declaración a Yailin en la que se ha referido a ella como su esposa , que se podría entender como una manera de confirmar que ya se habrían casado legalmente.

"Te amo mi esposa. Gracias por llegar a mi vida y salvarme de mí mismo mi niña!!!!!!!! Yo soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo […] Mujer de mis sueños!!!! Te estoy viendo dormir ahora mismo aquí al lao mío bien hermosa… Cuando te levantes yo se q vas a ver esto y te vas a poner bien feliz. Ahora ya lo vistes verdad ???? Ven y dame un beso y un abrazo a tu marido!!!!!", le ha escrito Anuel a Yailin, a lo que ella ha contestado: "Love my malo".

Los fans ya han acusado a Anuel en otras ocasiones de repetir con Yailin las mismas sorpresas y los mismos regalos que le hacía a Karol G, con la que estuvo saliendo hasta comienzos de 2021; pero esta vez creen que no está copiándose a sí mismo, sino que está reaccionando a la última canción de Karol G, 'Mamiii', en la que canta con Becky G acerca de un ex tóxico que no la trató bien y que se publicó tan solo un día antes de la declaración romántica de Anuel a Yailin.