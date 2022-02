En abril del año pasado, Anuel AA y Karol G le contaron a sus respectivos seguidores a través de Instagram que su historia de amor había llegado a su fin, pero que su intención era seguir siendo amigos porque se querían mucho. Algunos de sus fans pasaron meses soñando con una posible reconciliación hasta que en septiembre la colombiana sacó 'SEJODIOTO', una canción en la que hablaba de lo feliz que estaba soltera y que muchos entendieron como un mensaje a su ex para que no le volviera a rogar que se dieran una segunda oportunidad.

Los fans de la cantante de 'Tusa' piensan que Karol G lo ha vuelto a hacer y que su último tema no solo va dirigido a Anuel, sino que está lleno de indirectas hacia su exnovio. Se trata de 'Mami', la primera colaboración que la colombiana ha lanzado con otra de las artistas latinas que más lo petan en la actualidad, Becky G. En esta canción, se dirigen a un hombre con el que tenían una relación tóxica y del que ya no quieren saber nada.

"No me vuelvas a llamar, que hasta boté el cеlular. De lo tóxico que erеs, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más", canta Karol G en el estribillo; unas palabras en las que deja claro que no estaría dispuesta a volver nunca con ese hombre. Pero la parte que ha hecho pensar a sus fans que no hay duda de que se está dirigiendo a Anuel viene un poco más tarde, cuando la colombiana dice: "Tu' gana' de volver murieron en el intento".