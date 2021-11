El rapero ha apadrinado una campaña de GAES para concienciar a los jóvenes de la importancia de cuidar la salud auditiva y ha hablado acerca de su experiencia, además de revelar cuál es la dolencia que padece: tiene un problema de acúfenos , esto es, escucha pitidos, normalmente agudos y de distinta intensidad, de manera aleatoria. Esta dolencia no tiene cura en la actualidad y quienes la sufren pueden realizar una terapia de reentrenamiento o habituación (TRT) para aprender a vivir con esos sonidos y que no les molesten en exceso.

Aunque sí que ha señalado los hábitos que perjudicaban su salud auditiva, Arkano no ha revelado exactamente las causas de su dolencia , que puede desarrollarse por diversas razones, como infecciones de oído, la sobreexposición a ruidos fuertes, lesiones en la zona del oído, posturas que perjudican a determinadas áreas cervicales y de la mandíbula o estar sometido a mucho estrés. En el acto organizado por GAES también reconoció que debería haber comenzado a cuidarse antes: "El problema es que no se puede tratar, me tendría que haber cuidado antes".

Según este estudio, 7 de cada 10 jóvenes españoles con problemas auditivos reconocen que no acuden al médico; un 60% asegura que no le preocupa su salud auditiva y que lo ve como una dolencia de mayores; una tercera parte de los jóvenes asegura que ha sufrido pérdida auditiva; y más de la mitad de los jóvenes españoles no acudirían a tratarse del oído si el problema no es grave.