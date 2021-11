Arkano habla abiertamente sobre su sexualidad: "Han pasado cositas en baños con chicos"

El rapero reveló hace unas semanas en MasterChef Celebrity que es bisexual

En una entrevista, ha explicado que ha tenido "cositas" con hombres en los baños, pero no una relación seria con ninguno

También ha confesado que ha tenido "un tonteo" con Eduardo Navarrete

Hace tan solo unas semanas, Arkano revelaba de forma espontánea que es bisexual: lo hizo mientras charlaba con el diseñador Eduardo Navarrete en una de las pruebas de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. La pareja de amigos estaba hablando sobre Tinder cuando el rapero explicó que, aunque en su perfil de esta aplicación para ligar figura que solo quiere conocer chicas, a él también le atraen los chicos: "Sí, [soy bi], pero en Tinder tengo puesto solo chicas. A pesar de eso, he hecho de todo. Estoy abierto a todo".

Unas declaraciones que corrieron como la pólvora en Twitter, pues el cantante nunca había hablado tan abiertamente acerca de su sexualidad y muchos celebraron que se mostrara igual de abierto para tratar este tema como suele hacer con otras cuestiones, como demostró cuando vino a Yasss con otros músicos para debatir sobre la situación política de España. Pero también hubo algunos que pusieron en duda su bisexualidad y que sugirieron que esta confesión podría ser una estrategia de marketing.

Sobre ello le ha preguntado el periodista Agustín Gómez Cascales en una entrevista en 'Shangay'. Arkano ha explicado que es consciente de que que al decir que solo buscaba chicas en Tinder, muchos pensaron que era mentira que es bisexual, pero ha dejado claro que es verdad lo que contó con una frase que deja poco a la imaginación: "Han pasado cositas en baños con chicos". "La gente siempre teoriza, y va a intentar bucear en tus intenciones. Yo soy el primero que me imagino siempre qué habrá dentro de la cabeza de los artistas, forma parte del juego. Pero no me ha quitado el sueño", ha comentado el cantante sobre los que dudan de su orientación sexual.

Habla abiertamente de su sexualidad

El cantante no solo comentó que habían pasado "cositas" en baños con hombres, sino que también explicó que nunca ha tenido "nada serio" con un chico. Además, ha hablado abiertamente sobre el momento en el que contó públicamente en el concurso de cocina en el que participa que es bisexual: "Lo que he evitado durante años es tener que darle importancia. Me encanta cómo ha surgido, hablándolo con naturalidad".

"No quería tener que sentarme en una entrevista y decir con solemnidad: 'Soy bisexual, he estado con chicos y con chicas'. En el programa surgió sin más, y si lo vio un chaval de quince años al que por primera vez le ha gustado un chico de su clase y me sigue, que vea que es algo natural", ha explicado el rapero, que en más de una ocasión ha salido al escenario con la bandera LGTBI.

¿Hubo tonteo con Navarrete?

Arkano también ha hablado en la entrevista con 'Shangay' sobre su cercanía con Eduardo Navarrete en 'MasterChef Celebrity'. "Tonteo ha habido, pero no ha pasado nada. Hay una cena y una fiesta pendiente por ahí", ha comentado el rapero, confirmando los rumores sobre si el diseñador y él habían tenido un feeling mayor al de una amistad.