Bad Bunny lo está petando. No hay fan del reggaetón, del trap, de la música urbana o incluso del pop que no conozca alguna canción del puertorriqueño y es que sus temazos se escuchan en toda América y Europa. En 2020 sacó tres discos, acaba de ganar el primer Grammy y ya se han agotado las entradas para su gira de conciertos en Estados Unidos, consiguiendo un éxito sin precedentes .

La fama ha hecho que el Conejo Malo pueda dedicarse a su gran pasión en su tiempo libre, la lucha libre, y ha llegado a competir en una de las competiciones más prestigiosas de la WWE, Wrestlemania 37, donde salió victorioso en la prueba por parejas. "Otro sueño cumplido", escribió el cantante en sus redes sociales. Pero la lucha libre no ha hecho que pierda de vista su objetivo principal: seguir arrasando en la música .

Bad Bunny, pese a no tocar ningún instrumento ni saber leer partituras, es un creador muy prolífico y es capaz de sacar canciones como churros... Pero siempre en español. El puertorriqueño es un enamorado de la música en español y no tiene intención de pasarse al inglés. En una entrevista concedida el pasado mes de enero a El País Semanal, el artista ha explicado por qué no canta en este idioma. ¡Te lo contamos en Yasss!