A nadie le ha sorprendido que el puertorriqueño se haya decantado por hablar al público en español , su lengua materna y en la que compone todas sus canciones, pues como explicó hace unos meses, no tiene ninguna intención por el momento de pasarse al inglés . ¿Qué ha dicho Bad Bunny en su aplaudido discurso? ¡Te lo contamos en Yasss!

Pide más empatía

A comienzos de este año, Bad Bunny confesó que lo había pasado muy mal "desde 2016 a 2018", porque se encontraba en una "cápsula" que no le permitía disfrutar de muchas cosas que estaban sucediendo a su alrededor y explicó que creía que había atravesado una depresión, aunque no se atrevía a afirmarlo porque no había ido a un médico para que le diagnosticase.