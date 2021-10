Bad Bunny vuelve a posar con falda: "De pequeño, me perdía en la sección de moda de mujeres"

Si hay algo que caracteriza el estilo de Bad Bunny es que siempre es innovador: lo hemos visto con las axilas tintadas de rosa, con dibujos en la cabeza rapada, con mascarillas que le tapaban buena parte de la cara cuando el coronavirus todavía no las había convertido en un elemento imprescindible en nuestro día a día o con gafas de sol con formas muy peculiares. Pero el puertorriqueño no solo ha probado con estos complementos atrevidos para confeccionar sus looks, sino que también ha utilizado en diversos eventos prendas que están asociadas a las mujeres como faldas y ha llevado las uñas pintadas en más de una ocasión.