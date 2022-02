El bebé de Camilo y Evaluna, Índigo, no se apellidará Montaner por una razón legal

Solo faltan dos meses y medio para que Camilo y Evaluna conozcan a su primer hijx, un bebé al que llamarán Índigo por varias razones , siendo las principales el hecho de que les recuerda a un viaje muy especial que hicieron a la India y su carácter unisex , pues la pareja escogió el nombre nada más saber que iban a ser padres, cuando todavía no conocían el sexo de su primogénitx. Fue el artista colombiano el que dio las claves de la elección de este nombre, del que puedes conocer su significado en el siguiente vídeo:

Pero lo que no ha aclarado nunca la pareja es cómo será el nombre completo de su bebé, que podría ser una niña a juzgar por las declaraciones que hizo la madre de Evaluna, Marlene Rodríguez, en una entrevista en la que presentaba su línea de ropa de bebé y en la que se refirió al que será su primer nietx en femenino: "Así es como me gustaría que se vistiera ella, como me gustaría vestir al bebecito".