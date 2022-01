La madre de Evaluna revela accidentalmente el sexo de Índigo, el bebé de Camilo y su hija

En esta entrevista, Marlene también habló de uno de sus últimos proyectos, ya que está trabajando en sacar una línea orgánica de ropa de bebé y al hablar de ello no pudo no nombrar a Índigo. Pues bien, fue en este momento cuando la futura abuela habló de unos vestidos que había colgados en la presentación de la marca y dijo: "Así es como me gustaría que se vistiera ella, como me gustaría vestir al bebecito", refiriéndose con ese "ella" a Índigo.