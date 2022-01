Evaluna recibe el 2022 presumiendo de barriguita y repasando lo mejor y lo peor del año anterior: "Me cambió"

"El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí", empieza diciendo la cantante en su post.