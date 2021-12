Camilo y Evaluna suelen hablar sin ningún tipo de tapujos sobre su vida privada y, de hecho, cuando todavía no era conocidos en todo el mundo y estaban comenzando su carrera, tenían un canal de YouTube conjunto en el que cada lunes subían un vídeo para que sus fans los conocieran un poquito más. En él revelaron, por ejemplo, que les gustaría formar una familia numerosa y que tenían pensados varios nombres para sus futuros hijos, siendo sus favoritos Eugenio y Matilda; pero, ahora que la venezolana está embarazada, no han escogido ninguno de estos dos y, a falta de conocer el sexo del bebé, se han decantado por Índigo, cuyo significado puedes descubrir viendo este vídeo:

La pareja ya no sube vídeos a ese canal, pero continúa haciendo gala de su enorme sinceridad en sus entrevistas en distintos medios y en el podcast 'En la sala' de Amazon Music, del que Evaluna ahora es presentadora tras coger el revelo de Becky G. Fue allí donde esta misma semana habló de la importancia de cuidar la salud mental y confesó que ella iba a terapia y que adoraba a su psicóloga, a la que definió como una persona "increíble": "Siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos".

"Algo que a mí me afectaba muchísimo y he logrado superar un poco es todo el tema de las redes sociales y todo lo que me dicen en las redes sociales", ha explicado la artista, confesando que ese asunto fue duro para ella en el pasado: "Eso es algo que al principio, la verdad, me tenía muy mal [...] Para mí ese tema si llegó a ser en un momento muy fuerte". Y ha reconocido que la terapia y tener el apoyo y la ayuda de sus familiares y de su esposo han sido elementos fundamentales para poder afrontar los comentarios en redes sin venirse abajo.