Camilo predice el sexo del bebé que espera con Evaluna: "Lo soñamos el mismo día"

El cantante cree que Índigo será niño porque soñó que su primogénito sería un chico

Piensa esto porque, además, Evaluna soñó ese mismo día que tendrían un niño

Su suegro, el cantante Ricardo Montaner, no está de acuerdo y tiene la corazonada de que el bebé será "una nena"

Evaluna ha tomado el relevo de Becky G como presentadora de 'En la sala', un podcast de Amazon Music en el que la venezolana charlará con sus familiares y amigos de temas que son muy importantes para ella, como la fe o el rol de las mujeres en el mundo de la música. En el primer episodio habló con la anterior conductora del espacio, que le habló de su experiencia al frente del mismo y, en el segundo capítulo, ha invitado a su esposo, Camilo, con el que ha mantenido una conversación centrada en el bebé que esperan y que nacerá en marzo o abril de 2022, por lo que solo les quedan tres meses para estrenarse como padres.

El inminente nacimiento de Índigo ha sido uno de los temas que ha abordado Camilo en el programa, explicando que está muy emocionado por la llegada del bebé, pero que actualmente le invade la incertidumbre porque no puede controlar todo lo relacionado con esta situación que es completamente nueva para él: "La incertidumbre de no saber cómo va a suceder me tiene como mental y espiritualmente ocupado. Siempre estoy en control de mi creatividad, y ahora con Índigo, no".

Pero Camilo, que acostumbra a mostrarse muy sincero con sus seguidores, no solo ha revelado cómo se encuentra ante la inminente llegada de Índigo, sino que también ha querido confesarles que cree conocer el sexo del bebé, aunque no lo sabe con total seguridad, ya que la pareja ha decidido no descubrirlo hasta el momento del nacimiento y ese es uno de los motivos por los que han escogido este nombre unisex. Si quieres conocer el significado del nombre dale al play al siguiente vídeo:

Creen que es un chico porque lo soñaron

"Les voy a contar un secreto. Evaluna y yo, como no sabemos el género de nuestro bebé, ni lo vamos a saber hasta que nazca", comenzaba diciendo el cantante de 'Vida de rico', para a continuación explicar que tenía una corazonada de cuál era el sexo de Índigo: piensa que será un niño porque tanto él como su esposa soñaron el mismo día que tendrían un chico. "Un día tuvimos un sueño y soñamos el mismo día que era hombre", comentaba el colombiano.

Una corazonada que la pareja no comparte con el que será el abuelo materno de Índigo, el cantante Ricardo Montaner, que contó públicamente que estaba convencido de que tendría una nieta. "Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a Índigo. Yo creo que es nena, pero si es varón igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…", escribió el venezolano en una publicación que su hija compartió en Instagram.

Los objetivos de Camilo como padre

En el podcast, Camilo también ha querido comentarle a su esposa que hay algo a lo que no piensa renunciar cuando nazca su primogénito: "[No renunciaría a] mi tiempo conmigo mismo, mi tiempo con Dios. Todo mundo me dice: 'Ah, ya vas a ver...'; pero yo no puedo desintegrarme yo para que mis hijos se integren. Tiempo de creatividad, no voy a renunciar a eso nunca". El cantante dejaba claro así que su objetivo es tener un poco de tiempo para seguir componiendo sus canciones y cultivar su relación con Dios.

"Por más romántico que suene eso de que tú renuncies a tu vida por la vida del otro, creo que eso no es lo más sano, para nada [...] Es más, para que mis hijos tengan una vida tremenda y feliz y que tengan un papá que los va a amar y que va a estar ahí para ellos para siempre, voy a invertir en mí mismo", reiteraba el colombiano, que también ha explicado que su deseo es que su hijx sepa desde la infancia que tendrá el apoyo incondicional de sus padres para alcanzar todas las metas que se fije.