Evaluna presume de embarazo en bikini junto a Camilo: "Océano Índigo"

Desde que Evaluna y Camilo hicieron público su embarazo , a través del videoclip de su canción 'Índigo', la pareja no ha dejado de compartir en sus redes sociales cómo va evolucionando la barriguita de la cantante venezolana.

La joven está muy feliz de poder llevar a Índigo en su vientre y es por eso que no esconde su barriga, sino todo lo contrario. A Evaluna la maternidad le hace muy feliz, lo mismo le ocurre al cantante de 'Vida de Rico', que incluso le ha dedicado ya sus últimos premios musicales al futuro bebé, cuyo sexo desconocen todavía. No obstante, lo que sí sabemos del futuro bebé es dónde fue concebido: en un pueblo de la costa gaditana, le confesó Camilo a C. Tangana.