Los antojos durante un embarazo son de lo más comunes y Evaluna ya ha tenido los primeros. Fue ella misma quien lo ha confesado en una entrevista a 'Infobae'. La joven cantante ha contado que los primeros días fueron horribles, además, ella no quería comer nada, "solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness, aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo", ha explicado la artista.