El 13 de octubre de 2021, millones de fans de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, a los que llaman cariñosamente La Tribu, no pudieron contener las lágrimas al ver el videoclip de su última canción juntos, 'Índigo'. Lo que al principio parecía un tema en el que la pareja se confesaba su amor acaba siendo la manera en la que los artistas le comunicaban a sus seguidores que iban a ser padres de un bebé al que llamarían al igual que la canción.

A lo largo de este mes, tanto el colombiano como la venezolana han compartido en las entrevistas que han dado a los medios la inmensa felicidad que sienten porque su sueño siempre fue formar una familia juntos. Evaluna confesó, por ejemplo, que sus primeros antojos llegaron en forma de mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre; pero ahora, en 'A Day In The Live' de YouTube, explicó junto a su marido y la familia de este que cuando las náuseas llegaron solo quería desayunar arepas.

En esta extensa entrevista de más de tres horas, en la que Camilo recordó su infancia junto a sus padres Eugenio y Lía y su hermana Manuela, habló con algunos de sus fans, dio un pequeño concierto en el que ha interpretado 'Índigo', 'Kesi' o 'Favorito', cantó junto a Nicki Nicole y cocinó arepas junto a la chef Lorena García; la pareja también reveló otro dato curioso: fue el colombiano quien sintió los síntomas del embarazo antes que su esposa.

"Así nos enteramos"

Al comienzo de 'A Day In The Live', la pareja comienza hablando a solas, saliendo de la habitación de su hotel de La Vegas y explicándole a sus fans que Evaluna no había podido ponerse los pantalones vaqueros que quería lucir porque ya su tripa es demasiado grande. Una confesión que llegaba después de que Camilo revelase que fue él quien comenzó a sentir náuseas y mareos antes que su esposa; unos síntomas que les hicieron sospechar que podían estar esperando un bebé.

"En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", comenzaba diciendo Camilo, mientras que Evaluna apuntaba: "Así fue como nos enteramos que yo estaba embarazada". Esos síntomas le llegaron al cantante de 'Por primera vez' cuando hicieron una pausa en su gira por España a finales del verano pasado para hacer un trozo del Camino de Santiago en familia.

"Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", continuaba explicando el artista colombiano. "Y le daba náuseas a cada rato", añadía la venezolana, que confesaba que fue entonces cuando pensó que estaba embarazada, aunque su esposo no terminaba de creérselo. "Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo", comentaba el cantante señalando la tripa de su mujer.

La creación del videoclip

En la entrevista, Evaluna también ha explicado que le hubiera gustado contarle a Camilo que iban a ser padres de forma más espectacular, pero que se enteró de que estaba embarazada en República Dominicana, cuando seguían de gira, y que tuvo la idea de despertarle de la siesta con un café y la prueba de embarazo positiva. Como ya habían tenido una falsa alarma, el cantante al principio no entendía que estaba ocurriendo, pero en cuanto entendió que iba a ser padre, se echó a llorar.

Decidieron reunir a toda su familia para darles la noticia y a los que estaban lejos los llamaron por videollamada para mostrarles la prueba de embarazo positiva. La pareja grabó todos esos momentos para incluirlos en el videoclip de 'Índigo', ya que su objetivo era darle la noticia a La Tribu a través de la música, que es lo que les conecta a ellos y la forma en las que le han hecho partícipes de su historia de amor con temas como 'Favorito', 'Por primera vez' o 'Vida de rico'.

Camilo recuerda su infancia

Camilo, que ha reconocido durante la entrevista que quizá pecaba de ser "monotemático" por hablar tanto de Índigo y el embarazo, también ha hablado con la periodista especializada en música Leila Cobos de su carrera musical. Ha explicado que está muy agradecido con la vida por la posición en la que se encuentra en su carrera profesional y ha confesado que se siente feliz con cada nueva nominación a unos premios: "A mí me pasa que todas [las nominaciones] me emocionan muchísimo [...] Yo me he propuesto, a voluntad, no tomar esta vaina como una competencia, sino como una celebración".

Por otro lado, también ha tenido tiempo de recordar su infancia: explicó que había tenido una niñez muy feliz junto a sus padres, a los que adora, y su hermana, rememoró sus veranos en las playas de Coveñas y confesó que de pequeño hizo algunas travesuras, como llenarse los bolsillos de peces o mancharse siempre el uniforme. "Mi mamá no sabía que hacer. Qué horrible, Camilo", comentó el cantante mientras observaba fotos de su infancia.