Con el lanzamiento del videoclip de 'Índigo', Camilo y Evaluna anunciaron a sus millones de fans que iban a ser padres por primera vez y que llamarían a su bebé al igual que la canción. La primera opción que barajaron muchos fue que la pareja escogió este nombre por ser unisex , ya que todavía no sabía si esperaba un niño o una niña y, de hecho, quiere guardar el misterio hasta el momento de su nacimiento.

Pero el significado de Índigo va más allá y es que proviene del latín Indĭcum y literalmente se traduciría como "de la India", haciendo referencia así a las personas o cosas que llegaban del país asiático. Por otro lado, hace referencia a un color de tonalidad azul oscura o violeta que se usa en la industria textil y los adeptos a la corriente de la Nueva Era o New Age consideran que un 'niño índigo' es aquel que representaría un estado superior de la evolución humana .

Camilo confirmó a la revista 'People' que se decantaron por llamar Índigo a su bebé por todas esas razones, ya que querían hablar con el bebé desde que supieron que estaba en la barriga de Evaluna aunque no supieran si era niño o niña, les gustaba ese color, tenían muy buenos recuerdos de un viaje que hicieron juntos a La India hace algunos años y les gustaba la parte más mítica y espiritual del nombre .

Pero buceando en internet hemos descubierto que Índigo no era la única opción que los futuros papás barajaban para el que será su primogénito, un bebé que nacerá entre marzo y abril de 2022, poco después del segundo aniversario de boda de Camilo y Evaluna, que pasaron por el altar en febrero de 2020. Resulta que la pareja reveló hace cuatro años en su canal de YouTube qué nombres tenían en mente para cuando tuvieran hijos.

Camilo y Evaluna comparten un canal en YouTube que ahora tienen abandonado (hace tres años que no suben ningún vídeo nuevo), pero en el que solían subir muchos vídeos haciendo challenges juntos, contando anécdotas o momentos destacados de su relación o respondiendo a preguntas de sus seguidores, que se hacen llamar La Tribu , para que les conocieran más.

"¿Y si es niño?", preguntaba entonces el colombiano a su mujer, que respondía entusiasmada: "¡Eugenio!". "Como mi papá, me encanta ese nombre. Y que sea un niño chiquito y llamarle Eugenito. ¡Me encanta!", expresaba el cantante de 'Favorito' con mucha ilusión. La pareja no mencionó ninguno de los otros seis nombres de mujer que habían pensado, por lo que no sabemos si alguno de ellos era Índigo, aunque es probable que sí porque Evaluna explicó hace unos días en una entrevista que le encantaba ese nombre porque una chica de su clase en el colegio se llamaba así.