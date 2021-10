Hace una semana, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner lanzaban 'Índigo', una canción en la que unían sus voces para contarles a sus fans, que se hacen llamar La Tribu, que estaban esperando su primer hijo , un bebé del que aún no han revelado el sexo y que se llamará como el tema que habían lanzado. Además, en el videoclip se podían ver las reacciones de sus familiares y de los futuros papás al descubrir que las pruebas de embarazo (¡Evaluna se hizo siete test distintos!) habían salido positivas.

Pero también es habitual que los artistas expliquen en las distintas entrevistas que dan a los medios o a través de las redes sociales dudas que sus fans tienen acerca de su vida en pareja o de su relación. Así, hace unos días, Evaluna confesó a Infobae cuál había sido su primer antojo : mandarinas, pepinillos, aceitunas y cebolletas en vinagre. Asimismo, juntos explicaron en Instagram por qué a veces dormían en camas separadas y no tiene nada que ver con peleas puntuales o manías a la hora de descansar .

Uno de los fans de la pareja se fijó en que estaban subiendo fotos a Instagram desde camas separadas y quiso saber el motivo por el cual no estaban durmiendo juntos. Camilo y Evaluna leyeron su pregunta y decidieron darle respuesta para disipar rumores y hacer que todos los miembros de La Tribu les conozcan un poquito más. El colombiano y la venezolana explicaron que todo comenzó en un hotel, en el que no les quedaban camas dobles: decidieron juntar dos individuales y descubrieron que no les importaba dormir así.