índigo, en resumen, es el nombre perfecto para Camilo y Evaluna, que tienen muy claro que no quieren saber el sexo del bebé hasta su nacimiento. "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca [...] Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta que es perfecto para niño también", explicó la venezolana en una entrevista con el programa 'En Casa' de Telemundo.