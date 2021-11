Desde que Evaluna y Camilo le contaron a sus millones de fans que se iban a estrenar como ser padres de un bebé al que llamarían Índigo, no han parado de compartir con ellos detalles del embarazo y es que ambos se encuentran muy emocionados con la idea de dar la bienvenida a su primer hijx como dicen ellos, ya que todavía no saben si es un chico o una chica y no lo quieren saber hasta que nazca en marzo o abril de 2022.