Con esta canción no solo anunciaban que iban a ser uno más en la familia, sino que también revelaban el nombre unisex que habían escogido para su bebé, del que todavía no saben el sexo, ya que prefieren descubrirlo en el momento de su nacimiento. Precisamente, su hijx ha sido el tema principal de la charla de la pareja en el podcast que presenta Evaluna, 'En la sala', un programa de Amazon que acaba de arrancar su segunda temporada y que tuvo a Becky G como conductora en la primera tanda de episodios.

En la entrevista, Camilo le ha confesado a su mujer a qué no va a renunciar cuando su primogénito: "[No renunciaría a] mi tiempo conmigo mismo, mi tiempo con Dios. Todo mundo me dice: 'Ah, ya vas a ver...'; pero yo no puedo desintegrarme yo para que mis hijos se integren. Tiempo de creatividad, no voy a renunciar a eso nunca". El cantante tiene clarísimo que su objetivo es sacar un poco de tiempo para él, para poder seguir componiendo y mantener su conexión con Dios, ya que la religión tiene un peso muy importante en su vida.