La pareja explicó hace tres años en un vídeo en su canal de YouTube qué no les gustaba del otro

Lo hicieron para demostrarle a todo el mundo que se puede luchar por una relación y no romper por los defectos que pueda tener la otra persona

Entre otras cosas, Camilo explicó que no le gusta que Evaluna llore en las conversaciones importantes y ella dijo que no le gustaba el mal humor de él

Hace unos años, Camilo y Evaluna compartían un canal de YouTube en el que todos los lunes subían un vídeo para que sus fans les fueran conociendo un poco mejor y descubrieran aspectos de su historia de amor que no habían contado en sus redes sociales o en las entrevistas que daban en los medios de comunicación. En uno de esos vídeos, que grabaron en una estancia en un hotel de México frente a la playa y que compartieron hace tres años, antes de comprometerse en matrimonio, les explicaban qué cosas no soportaban el uno del otro.

Camilo explicó que el objetivo de grabar este vídeo era mostrarle a todos sus seguidores que era importante apostar por el amor y tratar de superar los pequeños baches que hay en las relaciones y que se pueden originar, entre otras cosas, por las cosas que a uno no le gustan de su pareja. "Lo que le queremos contar es que cuando uno decide construir una relación y sabe que es a futuro y uno quiere apostar, la relación hay que cuidarla y hay que enfrentar esas pequeñas cosas. Y los defectos del otro son retos en uno también", comentó el cantante de 'Favorito' en este vídeo.

Parece que Camilo y Evaluna fueron capaz de lidiar con esas cosas que no soportaban del otro y es que tan solo un par de años después pasaron por el altar y ahora van a ser padres por primera vez de un bebé al que llamarán Índigo y del que todavía se desconoce el sexo. En el vídeo, Evaluna mencionó solo dos cosas que no le gustaban del que por entonces era su novio, mientras que Camilo nombró dos más que ella; aunque ambos admitieron estar trabajando para aceptar esas costumbres del otro o para intentar no molestar a su pareja en exceso.

Las cosas que Evaluna no soportaba de Camilo

La encargaba de romper el hielo fue Evaluna Montaner, que confesó que una de las cosas que menos le gustaban del colombiano era su mal humor, que no aparecía muy a menudo, pero que le molestaba enormemente cuando salía a relucir: "Él es una persona de muy buen humor siempre. Siempre está muy feliz, divirtiéndose con la vida, pero cuando tiene hambre, sueño, calor… Cuando estamos viendo un vídeo y es tarde… Su mal humor es un fastidio […] Se estresa demasiado, es mal humor y estrés a la vez […] No habla mal ni feo, solo es que se queda callado, muy serio".

Pero lo que realmente molestaba a Evaluna era el hecho de que el cantante no le avisase al llegar a los sitios cuando estaban muy lejos el uno del otro: Camilo no solía mandarle un mensaje avisándola que había aterrizado sano y salvo en un país distinto al que tenían su hogar. "Esta para mí es una de las peores porque después de casi tres años de relación sigue pasando", comenzaba diciendo la venezolana, que ya había contado que no le gustaba "que Camilo no se reporte al llegar a los lugares".

"Seguimos en esta batalla", comentaba la futura madre de Índigo, que añadía que Camilo había mejorado mucho desde que se hicieron novios en este aspecto y que cada vez le mandaba más mensajes avisándole de dónde se encontraba o de si había llegado bien a un sitio. El colombiano, por su parte, explicó que le había costado adquirir este hábito porque no era algo que él hiciera en su familia: "Yo vengo de una familia donde nadie se reporta, en cambio en la familia de Evaluna sí que lo hacen todo el tiempo. No es porque yo no quiera, sino porque no tengo el hábito".

Las cosas que a Camilo no le gustaban de Evaluna

Por su parte, Camilo explicó que no le gustaba que Evaluna fuera "tan insegura con respecto a sus talentos": "Ella tiene talentos que, a veces, no sabe que tiene […] Ella a veces siente que lo que ella hace no es suficiente y tiene que creer más en su talento"; además de mencionar que no soportaba cuando se quedaba embobada y se le olvidaba lo que estaba diciendo en mitad de una frase.

También confesó que no le gustaba que su por aquel entonces novia se echase a llorar cuando estaban manteniendo "una conversación seria" porque él se angustiaba al verla y explicaba que Evaluna podía llorar hasta porque el cantante le dijera que tenía que comer más espinacas para fortalecer su salud. La hija de Ricardo Montaner se justificó diciendo que no podía evitarlo, ya que era "una persona muy sensible".

Asimismo, Camilo contó que, al principio de su relación, le molestaba que Evaluna dedicase mucho tiempo a sus hobbies y a hacer cosas que le gustaban, como tomar el sol, porque él estaba acostumbrado a ser productivo y emplear el tiempo en trabajar; pero que no consideraba que eso fuera un defecto. "Ahora lo veo como un ancla en mi vida de que el tiempo hay que disfrutarlo y que no hay que ser el mejor en nada, sino el más feliz en todo".