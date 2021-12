Evaluna ha cogido el revelo de Becky G como presentadora de la segunda temporada de 'En la sala', un podcast de Amazon Music en el que la venezolana hablará junto a sus familiares y amigos de diversos temas que le interesan como la salud mental o su relación con Dios. En el primer episodio charló con la anterior conductora del espacio y, en el segundo, invitó a su marido, Camilo, para charlar acerca de su relación o de la inminente llegada de su bebé, al que llamarán Índigo por ser un nombre unisex (no quieren saber el sexo hasta que nazca) y por su original significado que puedes descubrir en este vídeo:

En esa charla, el cantante le confesó a su esposa que no tenía ninguna intención de renunciar a su tiempo libre para poder componer sus canciones y cultivar su estrecha relación con Dios cuando naciera Índigo, que se prevé que llegue al mundo en marzo o abril de 2022. "Para que mis hijos tengan una vida tremenda y feliz y que tengan un papá que los va a amar y que va a estar ahí para ellos para siempre, voy a invertir en mí mismo", explicó el colombiano.

Ahora, en un nuevo episodio de su podcast, Evaluna ha revelado un dato más acerca de su relación y su vida privada, algo que no es nada sorprendente si tenemos en cuenta que a la pareja le gusta mostrarse abierta con sus seguidores. La cantante ha explicado que Camilo y ella acuden juntos a terapia, además de subrayar la importancia que, en su opinión, tiene cuidar de la salud mental y de alabar el trabajo que hace su psicóloga: "Amo a mi psicóloga, ella es increíble".

"Yo tengo una relación con Dios viva. Aparte de eso, siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos" , ha explicado la cantante de 'Machu Pichu'. Unas declaraciones que casan con las que dio el artista colombiano en su última visita a 'El Hormiguero', donde habló sobre la importancia de normalizar que la gente acuda al psicólogo.

"Es algo fundamental en la vida, necesito revisar los hábitos, lo que estoy sintiendo, hay cosas que no podemos solucionar solos, siempre es bueno que una persona te acompañe en los momentos cruciales de la vida . Hay que normalizarlo", comentó el cantante de 'Millones', que agradeció públicamente a su psicóloga que le ayudase a lidiar con "una vida con tantos estímulos" como la suya.

"Lo primero que hay que decir es que nosotros no somos profesionales y que estos son cinco tips que nosotros creemos que pueden… que nos han servido a nosotros, es algo muy personal y que no es universal", comenzaba diciendo Camilo, para a continuación introducir su primer consejo: "Antes de uno poder estar en una relación sana, uno tiene que estar sano con uno mismo… Uno tiene que tener muy clara su salud mental, su salud espiritual, que estés conectado con aquel verdadero tú [...] Si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va amar uno a alguien más? O, ¿cómo se va a dejar uno amar?".